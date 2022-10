Duinen knappen niet op van koeien en paarden, het is wachten op tienduizenden konijnen

met video Meerdere woningen ontruimd door ‘grote brand’ in stomerij op Schevenin­gen

In een stomerij aan de Stevinstraat in Den Haag heeft maandagavond een brand gewoed. De brandweer schaalde daarvoor op naar het sein ‘grote brand’. De brand was omstreeks 22.15 uur onder controle, daarna bluste de brandweer nog even na.

10 oktober