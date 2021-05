Duinrell en Drievliet zaterdag weer open: ‘Bijna alle attracties mogen weer’

Nog één keer naar het Zuider­strand­the­a­ter: ‘Alles wat we hier hebben opgebouwd, nemen we mee naar Amare’

17 mei Met een Fieldlab evenement stroomde het Zuiderstrandtheater afgelopen weekend weer voor één keer vol met publiek. Na vijf jaar - of zes of zeven, het is maar hoe je rekent - komt een einde aan het tijdelijke theater. Het was bedoeld als noodverband, maar werd een onverwacht succes.