Duinrell vangt weer asielzoekers op

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zocht contact met Duinrell omdat er een dringend tekort aan opvangplekken dreigt. Dat komt onder mer door de langere asielprocedures en door de lange wachttijd op een woning. Ook steeg het aantal asielvragen licht. Duinrell ving tien keer eerder in de winter asielzoekers op. Dat was van november 2015 tot en met maart 2016 voor het laatst. In de eerste twee maanden moest de politie toen achttien keer in actie komen op het landgoed, onder meer na een heftige vechtpartij. In Wassenaar zelf ontstond veel onrust nadat de politie een 37-jarige asielzoeker aanhield omdat hij zijn geslachtsdeel in het openbaar aan wildvreemde vrouwen had getoond.

Veiligheid

Het COA geeft in een brief aan de Wassenaarse gemeenteraad aan dat het maatregelen treft om de veiligheid op de locatie te waarborgen. Zo zal er 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn. ,,De asielzoekers op de locatie hebben zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft'', stelt het orgaan. ,,Bij strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Ook hebben de bewoners zich te houden aan de huisregels van het COA en van Duinrell.''



Bij de lokale buurtvereniging Oostdorp hebben ze nog niet over rumoer onder de buurtbewoners over het besluit gehoord. ,,Maar de kans is groot dat het in de komende weken hier ter sprake komt tijdens een van onze bijeenkomsten'', meldt een contactpersoon.



Of het COA meer locaties in de regio Haaglanden op het oog heeft, wil het orgaan vooralsnog niet kwijt. ,,We zijn met meerdere gemeenten in gesprek over de opvang. Die maken zelf bekend of zij locaties beschikbaar stellen.''



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!