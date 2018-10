Duinwachter redt vermist hondje uit diep duinmeer

De duinwachter uit Pijnacker wilde net gaan lunchen toen hij de melding van zijn collega binnenkreeg. ,,Hij hoorde aanhoudend geblaf en vroeg of ik even kon gaan kijken. Het gebied rondom het duinmeer is namelijk verboden voor voetgangers'', vertelt Daamen. ,,Maar ik nam toch mijn waterpak en een net mee, gewoon voor de zekerheid.'' Eenmaal bij het meer aangekomen, zag Daamen de hond drijven. ,,Ik dacht eerst dat het een grote rat was. Hij was namelijk zo doorweekt'', geeft hij toe. ,,Maar later zag ik dat hij zich vastklampte aan een stuk hout om te blijven drijven.'' Pogingen de hond te redden vanaf de rand van het meer waren tevergeefs, omdat hij in paniek gromde en blafte naar de duinwachters. Dus zat er voor Daamen niets anders op dan het water in te lopen en het voorzichtig van dichtbij te proberen. ,,Uiteindelijk viel hij in mijn net. Voorzichtig heb ik hem naar de oever gebracht en hem in mijn vest gerold. Ik heb een uur lang zo met hem op mijn schoot gezeten tot de dierenambulance arriveerde.''

'Koekje'

Dat uur bleek de hond al goed te hebben gedaan. ,,Toen ik hem in het vest wikkelde, bibberde hij heel erg. Ik was even bang dat hij het niet zou redden. Maar na drie kwartier was dat al een stuk minder en begon hij geluidjes te maken. Als we 'koekje' zeiden, zag je hem zijn oren spitsen en enthousiast reageren. Dat was een hele opluchting.''



Het inmiddels gearriveerde ambulancepersoneel vertelde Daamen dat de eigenaar van de hond hem twee dagen geleden als vermist had opgegeven. ,,Hij bleek weggelopen te zijn. Maar gelukkig was hij gechipt, waardoor ze de eigenaar snel hadden gevonden.'' Hij geeft wel toe dat als dat niet zo was, hij de hond zelf had meegenomen. ,,In dat uur dat ik hem vasthield, hebben we een band opgebouwd. Maar ik ben vooral blij dat hij nog leeft.''



