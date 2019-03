Duitse automobilisten rijden zich vast in Haags zand en modder

Voorrangs­re­ge­ling voor huurwonin­gen in middenseg­ment

10:35 Het Haagse stadsbestuur gaat aan de slag met het plan om huurwoningen in het middensegment met voorrang beschikbaar te stellen aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. D66 heeft daar met succes een voorstel over ingediend. De doorstroming op de woningmarkt komt zo beter op gang, is de gedachte.