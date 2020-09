Duitse hotelgasten annuleren hun verblijf in Scheveningen: ‘Koffers werden à la minute ingepakt’

Reizigers uit Noord- en Zuid-Holland moeten zich bij aankomst in Duitsland melden bij het Gesundheitsamt, de Duitse GGD, en tot twee weken in quarantaine. Of totdat ze een actueel negatieve coronatest kunnen overleggen.

Uitchecken

In Scheveningen merkten ze het negatieve effect meteen. ,,Gisteren hebben we Duitse gasten gehad die à la minute uitcheckten”, vertelt Van de Koppel. ,,En we hadden al gasten uit Duitsland die belden om hun boeking af te zeggen.” Vandaag regent het ook al volop annuleringen. De telefoon staat roodgloeiend. ,,De mensen durven het niet aan. Ze zeggen: ‘We moeten na ons weekendje weg in Scheveningen weer werken. We kunnen het ons niet permitteren om in Duitsland in quarantaine te gaan’.”