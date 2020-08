Duitse kussens zó enorm groot dat je er niet alleen met je hoofd, maar ook met je schouders op ligt

Heel Nederland sliep begin jaren zeventig nog onder twee dekens en een laken. Niks mis mee, vonden we. Niemand had nog van een dekbed gehoord. Totdat we, massaal, op wintersport gingen. Al tijdens de tussenstop in Zuid-Duitsland vielen de grote, witte, luchtige en lichtgewicht Duitse dekbedden op. De kussens ook. Die waren enorm en ze stonden, met twee punten omhoog, rechtop in je bed. Gewend aan zware wollen Aabe dekens waren we verrukt van de lichte witte dekbedden die ook nog heerlijk warm bleken.