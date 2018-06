Duitse sleepboot verliest ponton door problemen met roer

De problemen ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag. Dit meldt de KNRM, die omstreeks 00.20 uur gealarmeerd werd. Vanwege de problemen met het roer, moest de bemanning van de sleepboot de ponton die erachter hing loslaten. De stalen bak van zo'n veertig meter lang dreef vervolgens als gevolg van de stroming en de wind in noordelijke richting weg.

De KNRM schoot met een reddingsboot te hulp en in de tussentijd hield het vaartuig VOS Star de sleepboot en de bak via de radar in de gaten. Omstreeks 01.00 uur was de reddingsboot ter plaatse. De bemanning van de sleepboot had inmiddels een noodroer in werking gesteld. De reddingsboot en de 'Hans' gingen vervolgens samen op de ponton af.