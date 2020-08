Duitse vuilnisbakfanaat op zoek naar laatste Nederlandse kliko voor zijn collectie

De jonge Duitsers was eerder deze maand ontzettend blij met de hulp die hij kreeg van zijn westerburen. Na een oproep heeft iemand uit Den Haag hem aan een bijzondere container geholpen. De speciale flatlid container die tussen 1995 en 2005 werd gemaakt, mag naar zijn huis in Oost-Duitsland worden meegenomen. Vorig jaar wist hij op dezelfde manier om aan een speciale kliko in Tilburg te komen.



Volgens Smoljanovic ontbreekt er nog één Hollandse kliko in zijn megacollectie. ,,Het is er één van Allibert en heeft een deksel dat is opgedeeld in twee verschillende kleuren. Het is een duobak dat aan de binnenkant twee vakken heeft.” De 21-jarige hoopt dat iemand hem kan helpen aan deze kliko. Wie deze afvalbak nog toevallig ergens heeft staan, kan contact opnemen via zijn mailadres: WBS.worldwide@gmail.com.