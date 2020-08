Duitser (84) zoekt Haagse jeugdvriendin Loes: ‘Ik hoop dat ze niet boos is omdat ik verdween’

Hij neemt in zijn woonplaats Bottrop, in het Roergebied, hoopvol de telefoon op. Want Lothar Hollaender weet dat zijn Nederlandse nichtje Kirsten een brief naar de krant heeft gestuurd met de vraag of AD Haagsche Courant behulpzaam zou willen zijn bij de zoektocht naar Loes Niemantsverdriet. ‘In de jaren 50 waren ze bevriend’, zo had Kirsten laten weten. En: ‘Mijn oom herinnert zich nog dat Loes graag drop at en dat ze van plan was om onderwijzeres te worden’.