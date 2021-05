Duitser Stefan crashte met zijn zeiljacht tegen de Scheveningse Pier: ‘Nooit bang geweest’

Natuurlijk is de vijftiger blij dat hij nog leeft. Maar daags na de crash heeft hij eigenlijk andere zorgen. ,,Mijn gevoel? De vraag of de verzekering wel of niet gaat uitbetalen.” Hij nam het in 2008 gebouwde zeiljacht Stefarion, nieuwwaarde 200.000 euro, in 2018 voor zo’n 70.000 euro over. Hij liet de veertien meter lange en drie meter brede boot voor nog eens tienduizenden euro’s upgraden.