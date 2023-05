Duitser zonder hoofd ligt op verkeerd ereveld: Fout al jaren bekend, maar niemand doet iets

De Kwestie Vijftig euro voor parkeren in de straten bij het strand van Schevenin­gen: Terecht of belache­lijk?

Toeristen die in Scheveningen in straten bij het strand willen parkeren moeten sinds 1 mei meteen het dagtarief van vijftig euro betalen, ook al is het maar voor een half uurtje. Daarmee komt de gemeente bewoners tegemoet die al jaren last hebben van parkeerproblemen. Terecht of een belachelijk idee, wat vindt u?