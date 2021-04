Duizend man in Zuiderstrandtheater op 14 mei: Residentie Orkest doet mee aan Fieldlabs

Geduldige Chinezen voelen zich belazerd; afketsen deal met Cosinus frustreert verkooppro­ces van ADO

12 april ADO Den Haag komt niet in handen van Cosinus Group Capital Partners. De Nederlands-Zwitserse investeringsmaatschappij had al sinds enkele weken een akkoord met United Vansen, de Chinese eigenaar van de Haagse club, maar heeft het overeengekomen bedrag niet betaald. De deal is nu van de baan.