Duizenden banen extra in de Haagse regio

Mensen met een financiële achtergrond die werkloos thuis zitten doen er goed aan hun horizon te verbreden. Er verdwijnen in 2018 en 2019 zo'n 700 banen in de financiële branche. Dit komt vooral door de toenemende automatisering en dienstverlening via internet. Steeds meer dienstverlening verloopt digitaal, zoals bankbetalingen en het afsluiten van verzekeringen. Vooral functies op lager en middelbaar beroepsniveau verdwijnen hierdoor. 'Werkzoekenden met beroepen waar weinig vraag naar is, doen er verstandig aan hun horizon én hun zoekgedrag te verbreden', adviseert het UWV.

Positief is wel dat het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden naar verwachting daalt van 15.400 eind 2017 naar 12.700 eind 2019. De regionale daling in die periode ligt met 17 procent wel onder het landelijke niveau van 23 procent. In de Haagse regio zijn relatief ook meer werklozen in verhouding tot het aantal werkenden.