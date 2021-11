Duizenden bezoekers gescand op coronapas bij intocht Den Haag: ‘Toch blij dat het zo wel door kan gaan’

LiveTerwijl Nederland op een nieuwe lockdown afstevent en het feest in veel andere steden werd afgeblazen, gaat de intocht van Sinterklaas in Den Haag gewoon door. Toch kon niet iedereen erbij zijn bij de aankomst in Scheveningen. Daar waren maximaal 5000 bezoekers toegestaan. ‘Een goede keuze maak je nooit’, zei de aanwezige burgemeester.

Bij de aankomst in de Scheveningse haven stonden hekken en werden alle bezoekers gecontroleerd op de coronapas en toegangskaartjes. Daarachter was het op de kade van Scheveningen één groot kinderfeest. Aangemoedigd door Ernst en Bobbie zongen de kinderen uit volle borst mee om Sinterklaas te verwelkomen.

Brooklyn (9), Jazzlyn (8) en Jelena (4) staan al vroeg op de kade van Scheveningen. Ze kunnen niet wachten op de komst van Sinterklaas. ,,Voor Jelena is Sinterklaas het mooiste feest van het jaar’’, zegt Samantha Peters, de moeder van de drie kinderen. ,,Ze is al de hele week aan het aftellen van wanneer Sinterklaas nu komt. Mijn kinderen zijn echt al weken gespannen. Ik ben dan ook heel blij dat het nu wel doorgaat. Dit is toch mooi voor de kinderen.’’’

,,Sinterklaas is leuk omdat je veel cadeautjes krijgt’’, zegt Brooklyn, terwijl ze in een paars pietenpak verkleed is. ,,Ik kan niet wachten totdat Sinterklaas er is. En die pieten zijn ook altijd vrolijk. Mijn schoen heb ik nog niet gezet. Dat ga ik vanavond doen.’’

Onzeker

In de kleine haven van Scheveningen is het één groot feest met roetveeg pieten, fanfare, muzikanten, een groot podium en natuurlijk een heleboel ouders met kinderen. Maar terwijl de intocht van Sinterklaas voorheen vrij toegankelijk was voor iedereen, kom je er nu zonder kaartje en QR-code niet in.

,,Het was nog best onzeker of deze intocht van Sinterklaas wel door kon gaan’’, vertelt Peter Boelhouwer van het organisatiecomité. ,,Ons land stevent af op een lockdown. Weet je hoeveel belletjes ik heb gehad met de vraag of het wel door ging? We moesten de afgelopen dagen echt continu schakelen. De veiligheidsregio heeft ons geadviseerd om met de QR-code te gaan werken en ik ben blij dat we dat advies hebben opgevolgd. Verder hebben we onze best gedaan om een mooie route door de stad te maken, zodat zoveel mogelijk mensen een glimp van Sinterklaas kunnen opvangen. We rijden nu over de Frederik Hendriklaan en er hangt hier een gemoedelijk sfeer. Zo kan toch iedereen genieten van het feest.’’

De stoomboot van Sinterklaas wordt in Scheveningen niet alleen opgewacht door een hoop kinderen en hun ouders, maar ook Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, staat op de kade om Sinterklaas te verwelkomen. ,,Ik ben 60 en ik heb Sinterklaas 59 keer meegemaakt. Ik vind het een geweldig kinderfeest. Ik keek er als jochie altijd al naar uit en ik vind het nog steeds mooi. Ik heb het in verschillende plaatsen meegemaakt, zoals vroeger bij mijn ouders in Edam of in Utrecht, maar nog nooit in Scheveningen. Ook dit is weer een unieke ervaring.’’

Aangepast

,,Het was ook niet gemakkelijk om deze intocht door te laten gaan en dat heeft het organisatiecomité goed gedaan. Sinterklaas wil natuurlijk niets liever dan aankomen, maar het moet wel veilig zijn. Daarom vindt het nu in een kleinere haven dan normaal plaats en is ook de route door de stad aangepast. Zo komt Sinterklaas wat sneller voorbij en blijven mensen niet te lang bij elkaar staan.’’

Door het vragen van een kaartje en een QR-code als toegangsbewijs is de aankomst van Sinterklaas wel minder vrij dan de mensen in Scheveningen gewend zijn en waren er ook een aantal kinderen en ouders die er niet bij konden zijn. ,,Een goede keuze maak je nooit’’, zegt Van Zanen. ,,We moeten altijd wikken en wegen zodat aan de ene kant iedereen het kan zien, maar we moeten ook aan de veiligheid van de ouders en de kinderen denken. En aan de druk op de zorg. Daarom hebben we het ook zo georganiseerd. Onder deze omstandigheden vonden we het verantwoord. En natuurlijk is daar ook kritiek op, maar dat hoort erbij. Voor de kinderen maakt het allemaal niets uit. Zij genieten hier met volle teugen van dit geweldige feest.’’