Duizenden boeren zijn opnieuw van plan in Den Haag te demonstreren tegen de stikstofmaatregelen

Getroffen gezinnen Hoogaars­straat opgelucht: ze kunnen vanavond terug naar huis

29 juni Opluchting in de Hoogaarsstraat in Scheveningen. De twintig getroffen gezinnen die vanmiddag na een enorme ontploffing van een bestelbus in hun straat opeens uit hun woningen moesten vanwege gesprongen ruiten en schade, hebben zojuist gehoord dat ze vanavond terug kunnen naar huis.