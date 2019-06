Duizenden boetes bij controles Erasmusweg

De Erasmusweg in Den Haag heeft afgelopen maand onder een vergrootglas van de politie gelegen en ook de komende tijd moeten automobilisten er goed op hun snelheid letten. Maar liefst tien maal werd er in mei gecontroleerd op de toegangsweg Den Haag in.

Een flink aantal van de passanten die tijdens de radarcontrole langsreden zal een bekeuring op de mat kunnen verwachten. Gemiddeld reed namelijk tien procent van alle automobilisten te snel. Gemiddeld levert dat ongeveer 200 bekeuringen op vanwege te hard rijden.

,,De Erasmusweg is een van de vaste flitslocaties van de politie", zegt een politiewoordvoerder. ,,Dat weten bewoners en de mensen die daar vaak rijden. Er gebeuren ook vaak ongelukken. De afgelopen maand is het vrij vaak voorgekomen dat we hebben gecontroleerd."

Gemiddeld 200 bekeuringen in twee uur

De flitswagen die door de politie wordt ingezet, staat ongeveer twee tot tweeënhalf uur te controleren. In die tijd rijden er tussen 2000 en 2500 auto's langs, waarvan er circa 10 procent harder rijdt dan de toegestane 50 kilometer per uur. ,,Dus gemiddeld 200 bekeuringen die in twee uur worden uitgeschreven."

Doordat er meer ongelukken gebeuren, komt de weg ook bij de risicotaxatie van de politie in beeld. 'Informatiegericht werken', noemt de politie dat. Daarbij wordt gekeken naar een aantal aspecten. Bijvoorbeeld dat bekend is dat er vaak te hard wordt gereden en dat er met enige regelmaat ongelukken gebeuren. ,,We kunnen daar niet een causaal verband tussen aantonen, maar de beide feiten liggen er wel. En we hebben recent ook weer wat klachten van omwonenden gekregen over de snelheid. Vandaar dat we daar nu vaker hebben gestaan en staan."

