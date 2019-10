Duizenden bouwprojecten liggen stil door stikstofcrisis: ‘Woningtekort is al te groot’

Man (81) heeft diefstal en celstraf op bucketlist: steelt iets van ‘acht gulden’

12:30 Een 81-jarige man is vorige week opgepakt voor een diefstal bij een winkel aan de Alphons Diepenbrockhof in de Haagse wijk Loosduinen. Met opzet: de Hagenaar had bedacht dat hij eens gearresteerd zou willen worden. Maar dat viel tegen.