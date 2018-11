Duizenden euro's geïnd en horecazaken op de bon geslingerd in Laak

De grootschalige handhavingsactie in het stadsdeel is georganiseerd door de gemeente Den Haag en is in samenwerking met de politie, brandweer, HTM, Stedin, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de douane uitgevoerd.

Controle

Bij een verkeerscontrole heeft de politie 29 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere rijden zonder rijbewijs en te hard rijden. Verder zijn drie mensen gearresteerd die met een slok op achter het stuur zaten. De belastingdienst van de gemeente kon bij diezelfde verkeerscontrole 13.165 euro innen. Acht auto’s kregen een wielklem. De Rijksbelasting inde 17.900 euro en legde op 23 voertuigen beslag. Ook automobilisten die hun auto hadden geparkeerd ontkwamen niet aan de controle. In totaal werden 76 boetes uitgeschreven voor het niet betalen van parkeergeld. 17 automobilisten kregen een boete voor foutparkeren. Reizigers in de bus en tram werden op hun vervoersbewijzen gecontroleerd. 57 mensen kregen een boete van 55 euro.

Panden

Naast de controle op verkeersdeelnemers werden ook panden bezocht. De Haagse Pandenbrigade controleerde achttien woningen. Daar werden veel misstanden geconstateerd als illegale kamerverhuur, illegale onderverhuur en een te hoge huurprijs. Ook gaat de gemeente onderzoeken of 20 personen wel op het juiste adres wonen.



Het Horecateam ging langs dertien zaken. Acht van die zaken waren niet in orde en kregen boetes voor onder andere slechte hygiëne of binnen roken. Ook waren bij sommige zaken de vergunningen niet in orde.



