Duizenden euro's schade na stroomstoring Uithof, maar sneeuw niet gesmolten

,,Het duurt wel even voordat de sneeuw een ijs zullen smelten”, zegt woordvoerder Naomi Rietdijk van De Uithof. ,,Pas na twee dagen komt de kwaliteit ervan in het gevaar.” Het gemis in omzet voor het recreatiecentrum is echter groot. Bezoekers die een dagje wilden gaan skiën of schaatsen werden teleurgesteld naar huis gestuurd. ,,Helaas moesten twee van onze grootste attracties vandaag dicht blijven en morgen misschien ook nog.”



Door de stroomstoring waren de hele dag nog monteurs bezig om reparaties uit te voeren aan meerdere onderdelen van de skipiste en ijsbaan. De schade ligt volgens Rietdijk in de duizenden euro's, mogelijk zelfs tot twintigduizend euro. Het is voor de beheerder van De Uithof nog niet duidelijk of de verzekering het geld gaat vergoeden. ,,Goede kans dat we dikke pech hebben.”



