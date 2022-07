Duizenden euro’s subsidie van Mondriaan Fonds voor projecten in Den Haag en Delft

Column Er zitten altijd wel een paar schele minkukels tussen

Ik hoorde laatst een jonge vader bij de kassa klagen tegen de kassière. ‘Wij kunnen ons alleen een kind veroorloven als mijn vrouw 18 jaar lang borstvoeding geeft.’ In zulke tijden leven we dus. Het geld is op. Zoals de Leidse Zangeres zonder Werk ooit in haar iconische smartlap bezong: ‘Ik heb van de honger geen ontlasting.’

9 juli