Duizenden maaltijden minder door lockdown, maar Hugo de Jonge weet wel raad met Karsten & Kuiper

Heet klinkt simpel. Bij Karsten & Kuiper wordt er met liefde gekookt, omdat ze er zelf van fantastisch eten houden. ‘Ze’ zijn Dirk Karsten en zijn vrouw Valerie Kuiper, die in 2014 een cateringbedrijf begonnen in Den Haag. Zij werkt als psycholoog en eet het eten vooral lekker op. Hij staat zes jaar later nog altijd vrolijk, en met een jaloersmakende kop haar, in de keuken en de winkel. En dat terwijl Karsten als cateraar toch met de handen in het haar zou moeten zitten.