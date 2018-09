'Duizenden populieren tegen de vlakte'

Ruim 2200 Haagse populieren zijn er zo slecht aan toe dat ze binnen twee jaar zouden moeten worden gekapt. Dat blijkt uit onderzoek van de Bomenwacht. Verantwoordelijk wethouder Richard de Mos (GdM) is 'geschokt' door de uitkomsten.

De genoemde bomen zijn zo oud dat ze aan het aftakelen zijn. En dat brengt het gevaar van afbrekende takken met zich mee. ,,Dit veiligheidsrisico is voor de gemeente onaanvaardbaar'', schrijft de wethouder in een brief aan de Haagse raad.

De afgetakelde populieren staan op vele plekken in de stad, zoals in parken en plantsoenen. Maar ook langs lanen, straten en bij parkeerplekken. Volgens het onderzoeksbureau is het aftakelingsproces van de bomen onomkeerbaar en niet met maatregelen te stoppen.

Bewoners

Buiten de ruim 2200 populieren die er slecht aan toe zijn, heeft de Bomenwacht de toestand van nog eens 1600 populieren gekwalificeerd als 'matig'. Dat betekent dat slechts 31 procent van de Haagse populieren (1810 exemplaren) van voldoende kwaliteit zijn.