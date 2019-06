Duizenden veteranen marcheren door Haags centrum

Wilde achtervol­ging na schietpar­tij in Voorburg veroor­zaakt ongeluk

28 juni De bestuurder van een donkerkleurige Toyota heeft donderdagavond een scooter aangereden op de Bezuidenhoutseweg en is daarna doorgereden. De politie vermoedt dat dezelfde auto even daarvoor betrokken was bij een schietpartij in Voorburg. De zoektocht naar de daders leidde tot een achtervolging tot in de duinen van Wassenaar.