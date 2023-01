Duizenden zakken friet voor Voedselbank Haaglanden

Maurizio Ceccucci nieuwe trainer Westlandia

Maurizio Ceccucci is volgend seizoen de hoofdtrainer van vierdedivisionist Westlandia. Hij is nu nog verbonden aan competitiegenoot RKAVV. Op sportpark De Hoge Bomen is Ceccucci de opvolger van Cesco Agterberg, die in een eerder stadium aangaf af te zien van een verlenging van het aflopende dienstverband wegens verandering van werkkring.

