Duizendste rit van tramrestaurant Hoftrammm

Van Galen: ,,Elke dag werken we erg hard met het gehele team, om alle gasten een bijzondere belevenis te geven. Dat we dit voor de duizendste keer mogen doen, is voor ons een bijzondere mijlpaal, maar maakt rit 999 of 1001 niet minder belangrijk.”



Zes dagen in de week rijdt de Hoftrammm door het centrum van Den Haag naar Scheveningen en weer terug. Van Galen werkt samen met Chefkok Pierre Wind, die elke week wel één keertje mee rijdt. ,,Ik heb vanaf dag één geloofd in dit concept. Ik heb met Bobby afgesproken dat onze menu’s 50% experimenteel en 50% traditioneel mogen zijn. Bobby zorgt voor tegengewicht, maar gelukkig kan ik in de gerechten nog wel de grens opzoeken.''