Dunea doet aangifte na opendraaien brandkranen

Waterbedrijf Dunea gaat aangifte doen van ‘brandkraanvandalisme’ woensdagavond in Den Haag, meldt het bedrijf donderdag. Door het openzetten van dertien brandkranen is daarbij naar schatting 1 miljoen liter drinkwater verloren gegaan, zegt een woordvoerster. Er zijn nog geen verdachten in beeld.

De aangifte richt zich op het in gevaar brengen van de volksgezondheid, licht de woordvoerster toe, omdat brandkranen ,,immers bedoeld zijn om te helpen bij het redden van levens”. Daarbij kwamen huizen, vooral in de hoger gelegen wijk Duindorp, tot ongeveer 01.30 uur geheel of deels zonder water te zitten. Dat geeft ook een veiligheidsrisico, omdat door verontreiniging de waterkwaliteit in gevaar komt.

De financiële schade van al die liters water zal zo’n 1000 euro zijn, schat de woordvoerster. Daar zitten de kosten dus ook niet, maar bij het openzetten van die kranen komt het water met zoveel kracht naar buiten, dat ook in de omgeving schade is ontstaan. ,,In de straten is schade, tegels zijn als gevolg van de grote hoeveelheid water weggespoeld en huizen in de buurt van kranen hebben mogelijk waterschade.”

Slot

De opengezette kranen zijn direct voorzien van een slot. ,,Daarmee heeft de brandweer langer de tijd nodig om toegang te krijgen tot het water. Dat is de afweging voor ons.” Het is al langer een tactiek van het bedrijf in overleg met onder andere de gemeente. “Maar Den Haag heeft zo’n 10.000 brandkranen, dus er is er altijd wel één waar geen slot op zit.”

Het openzetten van de kranen, vaak door jongeren, is een terugkerend probleem op warme avonden in Den Haag. Vorig jaar deed Dunea ook aangifte, waarna twee jongeren werden aangehouden.

