Dunea gaat meer drinkwater uit duinen winnen om tekorten te voorkomen

Delfland heeft grootse investe­rings­plan­nen: ‘We willen water behouden door nieuwe aanpak’

18 augustus Delfland gaat de komende jaren zeer fors investeren. Dat kondigt het in Delft gevestigde hoogheemraadschap aan. In plaats van 30 miljoen per jaar wordt tot 2025 jaarlijks bijna het dubbele uitgegeven. Delfland is onder meer verantwoordelijk voor droge voeten en de waterkwaliteit in deze regio.