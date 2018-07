Dunea: geen problemen met kraanwater

,,Dunea heeft geen problemen met haar voorraad,'' schetst Sandra Zitterstein van het drinkwaterbedrijf dat kraanwater levert aan ongeveer 1,5 miljoen huishoudens. ,,Dat komt omdat het peil van de Maas op nivo is gebleven. En dat komt omdat het in Frankrijk gelukkig nog steeds blijft regenen.'' Dunea transporteert haar water uit de Afgedamde Maas via ondergrondse leidingen naar de duinen in Katwijk, Scheveningen en Monster, waar het gezuiverd wordt.



Van schaarste is volgens het drinkwaterbedrijf in Haaglanden momenteel helemaal geen sprake. ,,Zolang het peil op de Maas op orde is, speelt dit niet.''



Ook werkt mee dat het leidingsysteem van Dunea ,,vrij jong en robuust is'' en dat de vakantie net begonnen is, aldus Zitterstein. Hagenaars gaan al op vakantie, en er zijn dus in de regio minder mensen die kraanwater gebruiken.



