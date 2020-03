Dunea sluit water van wanbetalers even niet meer af: ‘Iedereen moet zijn handen kunnen wassen’

Water is een van de eerste levensbehoeften. In tijden van crisis, waar de wereld nu mee te maken heeft, is het dan ook extra nodig. Waterbedrijf Dunea heeft mede daarom besloten om de komende weken wanbetalers niet af te sluiten. ,,We nemen de maatregelen met name om contacten tussen medewerkers en klanten aan deuren te beperken”, zegt woordvoerder Edward Verheij telefonisch. ,,Dat heeft alles te maken met de landelijke maatregel tegen de verspreiding van het virus.”

Dunea wil niet dat bijvoorbeeld klanten het risico lopen het virus te krijgen door een besmette medewerker. ,,En omgekeerd geldt dat ook voor ons. Zo beschermen we twee partijen. En daarnaast is het ook heel belangrijk dat mensen in deze tijd water hebben om hun handen te wassen.”

Wanbetaling

Klanten die al afgesloten zijn wegens wanbetaling hebben de mogelijkheid om tot en met 6 april ook weer aangesloten te worden. ,,Medewerkers gaan kijken bij panden die bij ons als afgesloten bekend staan. Als gedacht wordt dat het bewoond wordt, sluiten we ze weer aan. We gaan niet naar binnen, willen geen gevaar lopen, dus dat wordt van buitenaf op straat gedaan. Ook kunnen mensen die afgesloten zijn ons bellen voor heraansluiting.” Verheij benadrukt dat deze maatregel niet betekent dat de betalingsverplichting vervalt. ,,Die wordt opgeschort. Na 6 april gaat de incasso weer lopen. Dit zijn tijdelijke maatregelen in bijzondere tijden.”

Naast de afsluitingen worden ook reparaties opgeschort. ,,Geplande werkzaamheden en afspraken voor het opnemen van waterstanden gaan niet door. Een aantal dingen worden geminimaliseerd. Mocht er ergens een spoedreparatie zijn door bijvoorbeeld een lekkage en deze duurt lang, kijken we of we mensen van water kunnen voorzien met jerrycans. Zodra de wereld weer normaal is, moeten wij onze werkzaamheden ook weer normaal uitvoeren.”