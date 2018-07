Dunea viert de bron van ons schone drinkwater met een duik

Het wordt morgen een uitbundig feest, een waterballet. Maar Dunea, dat in de regio Den Haag 1,2 miljoen huishoudens van drinkwater voorziet, heeft ook een serieuze boodschap. ,,We vragen aandacht voor de toekomst van het water, en de waterkwaliteit. Het gaat ons om schoon drinkwater, maar de bewustwording moet ook breder worden. Als water bij de oorsprong is vervuild, heeft dat ook effect op het ecosysteem'', aldus Nicole van Veldhoven van Dunea.

De drinkwaterbranche geeft sinds enige tijd signalen af dat Nederland haar drinkwater beter moet beschermen. Het drinkwater is volgens de branche absoluut veilig, maar er zijn ook bedreigingen voor de toekomst door medicijnresten in het water, nitraat (door mest) vanuit de agrarische sector en nieuwe opkomende stoffen die geloosd worden door de industrie zoals GenX. ,,Het drinkwater is nog steeds goed en veilig. Waar we over aan de bel trekken is dat het ook goed moet blijven.''

Duik

Het waterfestival Big Jump, dat ook op andere plekken in Europa wordt gevierd, beleeft morgen om 15.00 uur in Aalst zijn hoogtepunt. De bron van al het Haagse drinkwater wordt met de duik gevierd en in de schijnwerpers gezet.

Belangstellenden en bestuurders van Dunea, Waterschap Rivierenland en de gemeente Zaltbommel springen de rivier in. Er is muziek en Jochem van Gelder presenteert het evenement.

Dunea stelt dat de zorg om klimaatveranderingen tijdens de Big Jump ook de aandacht heeft en op de politieke agenda moet. Van Veldhoven: ,,Als droge warme periodes met weinig neerslag de trend worden, daalt het waterpeil in de Afgedamde Maas ook en is er een ander evenwicht tussen geloosde stoffen vanuit de industrie en het water. Je kunt nu echt van schoon drinkwater genieten. Maar je moet er ook in de toekomst nog van genieten.''

Politiek is er volgens Dunea echt bewustwording ontstaan. ,,Er wordt kritisch gekeken naar de regels rond vergunningverlening. Er is goede aandacht voor en dat blijven we volgen.''