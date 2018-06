Dunea wil GenX toch uit water

Drinkwaterbedrijf Dunea uit Den Haag is zwaar teleurgesteld dat de Dordtse fabriek Chemours de stof GenX in de rivier mag blijven lozen van de rechtbank. De stof werd aangetroffen in het kraanwater in Dordrecht, maar ook in Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Volgens Dunea hoort het er niet in. Ook niet een beetje.

Quote Wij blijven benadruk­ken dat de GenX er niet in hoort Edward Verheij van Dunea Het vonnis van de rechter onderstreept volgens Dunea dat de wet tekortschiet en dat snel nieuwe wetgeving nodig is om het kraanwater te beschermen.



,,Wij blijven benadrukken dat de GenX er niet in hoort'', aldus Edward Verheij van Dunea. ,,Het is een principiële kwestie. Het zit er in. En we willen het er niet in. Ook niet een beetje. Je kunt het er niet uit halen. Dat is de bottom line.''

De rechtbank stelde tot teleurstelling van Dunea gisteren drinkwaterbedrijf Oasen uit de Drechtsteden in het ongelijk in haar beroep dat draaide om de lozing van de omstreden GenX in de Beneden Merwede. Die stof wordt door de Dordtse fabriek Chemours gebruikt bij de productie van teflon dat toegepast wordt als anti-aan-baklaag van pannen, maar ook in dozen van pizza's en waterafstotende sportkleding.

Voor een verbod ontbreken juridische kaders, aldus de rechtbank. ,,De rechtbank heeft oog voor de maatschappelijke onrust. Zij komt echter binnen de juridische kaders tot geen andere uitkomst'', luidt het oordeel van de rechtbank.

Ook zijn er volgens de rechtbank geen aanwijzingen dat de GenX in het drinkwater bij de huidige waardes kwaad kan voor de volksgezondheid. Europees onderzoek is gaande om daar meer zicht op te krijgen. Het onderzoek schoot volgens het RIVM tot nog toe tekort. Het RIVM houdt er rekening mee dat GenX kankerverwekkend is. Het staat inmiddels op een lijst van potentieel zeer zorgwekkende stoffen.

Veilig

Dunea, dat kraanwater levert aan 1,2 miljoen huishoudens in en rond Den Haag, stelde gisteren voortdurend het kraanwater te peilen. Het kraanwater bevat zeer kleine concentraties GenX, en het is gewoon veilig, aldus Dunea.

,,We zitten royaal onder de veilige norm'', aldus Dunea. ,,Dat is het probleem niet. Het gaat om het principe. En het betreft niet alleen het drinkwater, maar de hele leefomgeving. De stof stapelt. Het is persistent. We willen het niet.''

GroenLinks stelde gisteravond vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen over het vonnis van de rechtbank. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GL) vindt de uitspraak van de rechtbank onbevredigend. ,,Waarom nemen we dit soort risico's met ons drinkwater? GenX wordt door het RIVM mogelijk kankerverwekkend genoemd. Dat moet je niet in het milieu en water willen. Punt.'' Volgens haar blijkt uit de uitspraak dat nieuwe wetgeving nodig is. Ook drinkwaterbedrijf Oasen pleitte daar gisteren voor.

Harm Groenendijk (PVV) van Provinciale Staten van Zuid-Holland en Berend Potjer van GL vragen eveneens om nieuwe landelijke wetgeving om het kraanwater te beschermen.