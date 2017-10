Dungelmann sleept eigenaar voor rechter vanwege te hoge huur

Ruim 100.000 euro per jaar betaalt ondernemer Wouter de Kroes jaarlijks aan de huur van zijn broodjeszaak Dungelmann, bekend om de gehaktballen en kroketten, in New Babylon. Vier jaar geleden tekende hij een contract met de toenmalige eigenaar. Destijds werd volgens De Kroes beloofd dat New Babylon na een grootschalige renovatie een ‘bruisend winkelcentrum’ zou worden.



,,Op basis van volledige bezetting van de winkelpanden ben ik akkoord gegaan met een ton huur op jaarbasis”, vertelt De Kroes. ,,Sinds de heropening in 2013 zijn echter nooit alle winkelpanden gevuld. Sinds een half jaar is helemaal het bar en boos: maar liefst negentig procent staat leeg.”



Harry Moleveld, de rechterhand van De Kroes, vult aan: ,,De doelstelling was dat hier jaarlijks 2 miljoen bezoekers zouden komen. Ook dat aantal is nooit gehaald, waardoor we omzet misliepen en nog steeds mislopen.”