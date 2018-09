Dunkin' Donuts opent filiaal aan het Spui

,,Trots mogen wij aankondigen dat ook Den Haag binnenkort een eigen store rijker is", laat Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin' Donuts in Nederland, weten. Het filiaal wordt geopend op huisnummer 10B, naast de onlangs geopende Five Guys.



Op het Spui zal een store samen met Baskin-Robbins op hetzelfde adres openen. Ook dat bedrijf is uit Amerika overgevlogen en is een zogenaamde ‘ice cream bakery’.



De winkel met beide merken zal maar liefst bestaan uit 270 vierkante meter. De opening zal medio november plaatsvinden, op feestelijke wijze: de eerste 100 klanten krijgen een jaar lang gratis donuts.