Duo dat D66-leider Sigrid Kaag thuis bedreigde en intimideerde samen voor de rechter

Delftenaar en twee Hagenaars aangehou­den voor productie van harddrugs

Twee Hagenaars zijn opgepakt in een groot onderzoek naar verdovende middelen. Ze werden aangetroffen in een loods vol harddrugs aan de Lagewaard in Koudekerk aan den Rijn. In hetzelfde onderzoek is niet veel later ook een man uit Delft aangehouden.

13 januari