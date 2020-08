Duo op scooter mishandelt dakloze vrouw in speeltuin

Nadat ze de vrouw onder handen hadden genomen, vluchtten de twee op hun scooter in de richting van de Scheveningseweg. Hoewel het slachtoffer geen duidelijk signalement van de verdachten kon geven, is de politie toch op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben in de nacht van zaterdag op zondag tussen 03.00 en 06.00 uur.