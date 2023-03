Duo sloopt alles in hotelkamers en gebruikt supermarktvloer als wc

indebuurt.nl Deze twee grote vlooien­mark­ten zijn komend weekend in de buurt

Niets lekkerder dan struinen tussen de tafels vol mooie tweedehands spullen. Of je nou opzoek bent naar vintage kleding, speelgoed, je favoriete boek of iets anders: op de rommelmarkt vind je altijd wel wat. Een dit weekend zijn er maar liefst twee in de buurt van Den Haag.