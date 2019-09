Dutch Don’t Dance Division krijgt de Jacques Senf Prijs 2019

Het is de tweede keer dat het AFAS Circustheater, Theater Diligentia & Pepijn, Het Nationale Theater en het Zuiderstrandtheater deze prijs uitreiken aan een persoon of instelling die de nek uitsteekt om het cultureel leven in Den Haag te versterken. In 2016 ging de eer naar Arthur Pronk, organisator van evenementen als The Life I Live, het Embassy Festival en het Haags Uit Festival. De prijs is in het leven geroepen bij de 70ste verjaardag van de Haagse impresario Jacques Senf. Hij overleed vorig jaar.