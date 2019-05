Dutchbuzz stem voor 'brexpats’

,,De Britse overheid geeft de zogenaamde brexpats, Britse expats, weinig informatie'', zegt Souwie Buis, redacteur van Dutchbuzz. ,,Een van de vragen die bij hen spelen is wat er met hun pensioenen gebeurt.'' De Nederlandse overheid pakt het wat Buis betreft beter aan. ,,Die garandeert dat er in de eerste vijftien maanden na de brexit voor de Britse expats niets verandert. Alle hier wonende brexpats worden door de Nederlandse regering benaderd en ze krijgen tips wat te doen. Er is zelfs een speciale brexit-hotline, waar ze met hun vragen terechtkunnen'', vertelt Buis in het Engels. ,,Ik ben nog bezig met mijn lessen Nederlands.‘’



Buis (39) werd geboren in Zuid-Afrika, maar heeft vanwege haar van Texel afkomstige grootouders een Nederlands paspoort. Vanwege haar Nederlandse roots en haar opleiding besloot ze zich in Nederland te vestigen. Ze volgde de master politieke economie aan de Universiteit van Amsterdam en sloot zich twee jaar geleden bij Dutchbuzz aan. Ook editor en journaliste Lily-Anne Stroobach verhuisde van Zuid-Afrika naar Nederland. Zij richtte Dutchbuzz tien jaar geleden op.



,,Het doel van Dutchbuzz is om de internationale gemeenschap, en dus niet alleen brexpats, in Den Haag en omgeving lokale informatie te geven'', aldus Buis. ,,In het Engels, omdat niet alle expats Nederlands spreken. Denk aan onderwerpen als kunst, politiek, milieu en gezondheid. We zijn een English magazine programme en richten ons op de zakelijke kant en het dagelijks leven van expats.‘’



De brexit is wekelijks een hot topic. ,,De kans op een nieuw brexitreferendum, omdat voor- en tegenstanders bij het vorige zo dicht bij elkaar lagen (51,89 procent vóór, 48,11 procent tegen), wordt steeds groter.'' De brexpats, vanwege hun beroep hoogstwaarschijnlijk 'remainers', konden in het vorige referendum (23 juni 2016) niet allemaal hun stem laten horen. ,,De Britse overheid had het slecht geregeld. Zo hadden ze bijvoorbeeld te weinig tijd om te stemmen.''