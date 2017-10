‘Duur cadeau op kosten van belastingbetaler’ 

Het uitdelen van gratis smartphones aan brugklassers uit arme gezinnen valt verkeerd bij een flink aantal partijen in de raad. De VVD dreigt met een motie om een eind te maken aan de weggeefactie. ,,Schoolgeld, kleedgeld, fietsen: we blijven stapelen.’’

Voor het eerst deelt de gemeente smartphones uit aan ruim duizend brugklassers in armoede. Zij krijgen een Samsung S4 met abonnement. Zo blijven de kinderen aangesloten bij alle digitale schoolcommunicatie en het onderlinge contact in de klas. De smartphone is een ‘basisbehoefte’ geworden, vinden kenners. ,,En dit idee is van de doelgroep zelf, de kinderen, gekomen’’, zei PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh (sociale zaken) gisteren in een debat over de armoedemaatregel.

In de politiek groeit de weerstand tegen de Haagse ‘vrijgevigheid’, vooral bij partijen als VVD, CDA en CU/SGP. ,,Armoedegeld moet naar noodzakelijke maatregelen’’, zei VVD-raadslid Ingrid Michon. ,,We moeten hiermee stoppen: het is niets anders dan een duur cadeau op kosten van de belastingbetaler.’’

CU/SGP-raadslid Pieter Grinwis verbaast zich vooral over de hele reeks - soms ‘paternalistische’ - armoedemiddelen: ,,Er wordt heel veel gestapeld.’’ Kinderen uit gezinnen tot 130 procent van het sociaal minimum kunnen in Den Haag een beroep doen op veel verschillende regelingen, zoals gratis reizen met de HTM, een computer, een fiets, kleding en schoolspullen. Grinwis pleit ervoor om die verschillende giften om te zetten in één bedrag: ,,Dan beslissen de ouders zelf.’’

Niet stoppen

Baldewsingh reageerde als door een wesp gestoken. ,,Bij het armoedebeleid geeft u niet thuis als de Haagse Kracht spreekt! Ik luister als kinderen me overtuigen met ideeën om erbij te horen in deze stad.’’

Voor de smartphones trekt Den Haag drie ton uit. De rest van het geld komt onder meer uit de pot met extra armoedemiljoenen van het kabinet. De totale doelgroep telt ruim 1.600 kinderen, maar 600 van hen hadden al een smartphone of zijn niet bereid of in staat de eigen bijdrage van tien euro te betalen. In ruil daarvoor krijgen ze vier jaar de Samsung in bruikleen. Baldewsingh: ,,Ik wil daarmee niet stoppen.’’