Duurste bladgoudburger straks ook in Saoedi-Arabië

Buik haalde dit jaar het Guinness Book of World Records met de duurste burger ter wereld en dat is niet onopgemerkt gebleven. De burger kost maar liefst 2050 euro. Deze wilden ze in Saoedi-Arabië ook wel op het menu hebben staan. ,,Mijn inmiddels fameuze duurste burger komt eind november op de kaart bij het nieuw te openen restaurant BurgerHub’’, legt Buik uit. ,,Ik mag het restaurant openen en er komen nog meer burgers van mijn hand op de menukaart. Het heeft heel wat voorbereiding gekost en ik ben nu superblij dat het hoge woord er uit is.” Buik heeft dit jaar ook pop-up restaurants hier in Den Haag en Delft geopend.



Op de bekende burger van Buik zit onder meer bladgoud, kaviaar, kreeft en Japans rundvlees genaamd waygu. De chef is al weken bezig om deze speciale ingrediënten in Saoedi-Arabië te krijgen. ,,Alles moet daar dezelfde kwaliteit krijgen als mijn burgers hier in Nederland’’,zegt de chef stellig. Daarom leert Buik de lokale bakker hoe de speciale briochebroodjes voor de burgers gemaakt moeten worden. Maar ook traint Buik het personeel van BurgerHub om de burgers precies volgens zijn standaard te maken. ,,Zodat ze straks in Saoedi-Arabië de beste burgers hebben van Nederlandse komaf’’, aldus Buik.