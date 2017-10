Duurste hamburger van de wereld gaat de grens over

Haagse burgerchef Diego Buik gaat met zijn duurste bladgoudhamburger de grens over. Zijn burgers komen op de kaart bij het nieuwe restaurant BurgerHub in Riyad in Saoedi-Arabië. Buik haalde dit jaar het Guinness Book of World Records met de duurste burger ter wereld die maar liefst 2050 euro kost.