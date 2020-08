Duurste woning Den Haag zakt twee miljoen in prijs, maar rest wordt steeds duurder: ‘De vraag is enorm’

Winkelwa­gens op straat? 95 Euro boete: ‘Netjes terugbren­gen is kennelijk heel moeilijk’

10:15 Zo’n 140 euro per stuk kosten ze, maar niet zelden belanden winkelwagentjes in de sloot, in iemands achtertuin of op de straathoek. De wijkagent Kortenbos zijn er klaar mee en kondigen aan vaker op te treden.