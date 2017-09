Duurzaam circus zoekt verbinding met de wijk

Pijlen » Video 'Daar zit een luchtje aan'

19:18 Op de Goeverneurlaan in Den Haag is een man die nepparfum probeerde te verkopen op de vlucht geslagen nadat een agent aangekondigd had hem te zullen aanhouden. Wanneer het voorval precies plaatsvond is onduidelijk, maar gisteren gaf de politie de beelden vrij van de spectaculaire achtervolging die volgde op 'de zaak met een luchtje'.