Duurzaamheid in Den Haag: ‘Tijd van pionieren is voorbij’

De tijd van pionieren is voorbij, zo begint de duurzaamheidswethouder de presentatie van ‘haar’ kadernota Duurzaamheid op woensdagochtend in het Haagse stadhuis. ,,We moeten nu écht meters gaan maken in de energietransitie”, stelt ze. ,,Dat doet het stadsbestuur niet in zijn eentje: de komende jaren gaan we nog meer samenwerken met mensen en bedrijven in de stad.”