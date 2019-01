Dwangsom tegen prostitutiekamers aan Spui terecht

De Raad van State oordeelt vandaag in twee einduitspraken dat de panden van Huis en Duin alleen voor wonen bestemd zijn en niet voor logies, of ander kortdurende verhuur. Volgens makelaar Van Eck heeft hij intussen een eind gemaakt aan de prostitutie in zijn panden en past hij scherpere identiteitscontroles op zijn huurders toe.



Van Eck vond de dwangsommen niet terecht omdat hij jarenlang toeristenbelasting voor de panden heeft betaald. De gemeente vond de kortdurende verhuur blijkbaar lange tijd geen probleem. Toch heeft Van Eck niet hard kunnen maken dat het gemeentebestuur zwart-op-wit toezeggingen heeft gedaan dat hij zijn panden voor logiesdoeleinden mocht verhuren.



Van Eck noemde eerder de verhuur van kamers aan prostituees in zijn pand aan het Spui een misser, maar hij snapt niet waarom hij de kamers en studio’s niet voor enkele weken tot maanden aan expats mag verhuren.



De Raad van State zit evenwel op de lijn van de gemeente, die alleen langdurige verhuur met huurcontract toestaat.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!