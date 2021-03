Dwangsom voor AZR-Zorg, maar die zegt aan eisen te voldoen: ‘Medicatieoverzicht en beschermingsmiddelen zijn er’

Bestuurder die verstande­lijk beperkte Piet aanreed, is spoorloos: ‘Wel kijken naar schade, maar niet naar hem’

9 maart ,,Het is toch niet mijn schuld?” Dat vraagt Piet Toetenel (54), die een verstandelijke beperking heeft, elke keer aan zijn zus als ze in het ziekenhuis komt. Hij fietste op de Melis Stokelaan toen hij werd aangereden. De bestuurder van de auto is nog altijd spoorloos.