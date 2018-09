'Dwingende borden geplaatst, maar fietsen op Noordeinde mag gewoon'

Winkelend publiek en racende fietsers gaan niet goed samen. Dat begrijpt iedereen. In de chique winkelstraat Noordeinde, waarvan het grootste deel de 'Royal Make Over' inmiddels achter de rug heeft, kijken op een doordeweekse middag de meeste fietsers dan ook oplettend om zich heen. Ze rijden stapvoets en zigzaggend op plekken waar veel voetgangers lopen, iets harder trappen ze in rustigere delen van de straat.



,,Afstappen doe ik alleen als het écht nodig is, in het weekend bijvoorbeeld", zegt een dame die achter een groepje wandelaars 'stept'. ,,Maar ik houd altijd rekening met het winkelend publiek; ik ga hier niet scheuren, of zo." Een man op een racefiets, die bijna een dame van de sokken rijdt die staat de poseren voor de poorten van het paleis, denkt daar duidelijk anders over. Net zoals de maaltijdbezorger die even later langs de ijscoman scheurt. Net op tijd weet hij een onoplettende toerist te ontwijken.