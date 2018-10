E-mailactie om Het Veur Theater open te houden

Het bestuur van Het Veur Theater - dat nu twee jaar op rij in de top-10 van meest gastvrije theaters van Nederland staat - heeft recent te horen gekregen dat de aanvraag voor structurele subsidie is afgewezen. Op 30 oktober beslist de raad. ,,Als die akkoord gaat met de begroting, betekent dat het einde voor het populaire theater in Leidschendam.’’ Het bestuur is dan voornemens de huur per 1 juli 2019 op te zeggen.



Directeur Oscar van Schijndel hoopt dat het zover niet komt. ,,We draaien nu vijf jaar zonder structurele subsidie en dat leek aardig te gaan. Maar nu blijkt dat een klein beetje steun toch echt wel onontbeerlijk is. Denk daarbij aan het onderhoud van het pand en de personele inzet van technici, die nu vrijwel alles uitvoeren voor een schijntje. Die mensen hebben ook inkomsten nodig, anders haken ze begrijpelijkerwijs af.’’



Van Schijndel benadrukt het belang van het theater voor Leidschendam. ,,Senioren mailen ons dat het zo fijn is uit te gaan dicht bij huis, we bieden een podium voor schooluitvoeringen en opvoeringen vanuit Sport en Welzijn. Het is een echte ontmoetingsplek.’’