Eau Eau Den Haag is leukste bedrijfsnaam van 2017

Hoe hoorde je dat je de leukste bedrijfsnaam van Nederland hebt?

Ik werd vanochtend wakker en mijn vriendinnen riepen in een whatsappgroep dat mijn bedrijfsnaam gewonnen heeft. Eén van hen had blijkbaar naar de radio 538 zitten luisteren waar ze de winnaar bekendmaakten.



Wie mocht van jou winnen?

Ik had hele leuke concurrenten. Van mij had Pablo’s IJscobar wel mogen winnen. Om die naam moest ik heel hard lachen.



Hoe ben je op de naam Eau Eau Den Haag gekomen?

Mijn man Denis Oudenrijk heeft die bedacht als grap en zei dat we de naam ooit moesten gebruiken als we de kans kregen. En die kregen we toen we voor mijn cateringbedrijf Haagse Hapjes water wilden aanbieden. We plakten een sticker met de naam op waterflessenen kregen daar hele leuke reacties op.



Horeca-bedrijven bleken geïnteresseerd?

Het was in eerste instantie niet de bedoeling om de flessen te verkopen, maar ik heb inmiddels meerdere verkooppunten in Den Haag, onder andere bij Heden, Bar en zo en Kikke Spulle. Toch vind ik dat ik er te weinig tijd in heb gestoken. Dit bedrijf kwam altijd op de tweede plek, mijn cateringbedrijf op de eerste.



Hoe nu verder?

Ik moet gebruikmaken van de bekendheid die de naam nu heeft gekregen. Ik ga er in 2018 dan ook veel meer energie in steken. Ik ga langs horecabedrijven in de hoop dat die mijn water willen verkopen.